Près de Courchevel, le désert blanc des Avals

Le silence, le sentiment d'être seul au monde, c'est cette atmosphère que Jimmy est venu chercher. Cet Anglais d'une quarantaine d'années travaille dans la finance à un rythme effréné. La descente, l'occasion de faire sa trace dans ce désert blanc, puis d'observer. Quelques mètres plus bas, une pause sandwich méritée. Un dernier effort et pas des moindres. Ce chemin n'est accessible qu'à pied. Une demi-heure de marche, les skis sur l'épaule. Leur évasion aura duré sept heures. Une parenthèse enchantée loin de la frénésie de la station de Courchevel, le plus grand domaine skiable au monde.