Promenade dans les villages de grès rouge, dans le Limousin

Les manoirs et les maisons classés font de Collonges-la-Rouge l'un des villages les plus connus du Limousin. Ici, il n'y a pas de châteaux, mais une architecture et une couleur qui en font un lieu à part. Une célébrité fréquentée chaque année par des centaines de milliers de visiteurs avec des histoires que l'on retrouve un peu partout.