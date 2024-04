VIDÉO - Pyrénées : un funiculaire fascinant au sommet du Pic du Jer 

On vous propose une balade dans un funiculaire fascinant qui a plus de 100 ans. Il monte jusqu'au sommet du Pic du Jer dans les Pyrénées.

Ce sont des claquements qui résonnent depuis 124 ans. C'est la première ascension de la journée pour ce funiculaire, le rythme est plutôt lent. "C'est sa vitesse normale, c'est-à-dire deux mètres par seconde, à-peu-près 9 km/h", indique Bernard Danis, le cabinier du funiculaire du Pic du Jer à Lourdes (Hautes-Pyrénées).

Avec ses 32 ans de métier, il est incollable sur les chiffres et il a toujours la même fascination. Dans les cabines, c'est un voyage dans le temps. Les passagers sont curieux et dubitatifs.

Cette remontée mécanique fonctionne par paires. À chaque extrémité, il y a deux funiculaires qui transitent en même temps. La cabine qui descend entraîne celle qui monte. Pour gravir le Pic du Jer et rejoindre la gare au sommet, dix minutes de trajet suffisent.

Historiquement, le funiculaire servait déjà à transporter des pèlerins. On vient du monde entier pour admirer la chaîne pyrénéenne. Le funiculaire a été mis en service pour la première fois en 1900. Pour le construire, un an et demi auront été nécessaires.