VIDÉO - Quand notre fléchette tombe à... Saint-Martin-Vésubie

À une heure de voiture de Nice (Alpes-Maritimes), nous voici à la montagne, sous un grand ciel bleu, loin de l'agitation estivale de la Côte d'Azur. Attirés par ces vieilles photos du village en noir et blanc, nous entrons dans ce café pour rencontrer sa gérante, Corinne Paolini. Elle s'est installée ici, il y a un an, pour changer de vie. Son café culturel est un succès dans cette petite commune d'à peine 1500 habitants. "C'est un village qui a une âme et les gens qui y vivent ont gardé un esprit d'authenticité, un esprit de montagne ", affirme-t-elle dans la vidéo en tête de cet article.