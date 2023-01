Rhône : quand notre fléchette tombe à... Saint-Symphorien-sur-Coise

Nous voilà en route pour Saint-Symphorien-sur-Coise, village du Rhône perché dans les Monts du Lyonnais. Près de 3000 habitants, et une spécialité dont on est très fier. Saint-Symphorien-sur-Coise est réputée pour être la capitale mondiale du saucisson sec. Philippe en a pour tous les goûts et toutes les occasions. Il tient ce commerce avec gourmandise depuis sept ans. Pour bien vendre, l'épicier se fait un devoir de tout goûter.