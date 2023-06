REPORTAGE - Bryce Canyon, merveille et fierté de l'ouest américain

C'est vrai, il ne manque pas grand-chose pour s'imaginer comme une star d'un vieux western. À cheval, la promenade d'une heure et demie coûte 60 euros. Les roches aux formes bizarres constituent la particularité de Bryce Canyon ainsi que des cheminées de pierres dressées vers le ciel. Le "marteau de Thor" est à la fois le plus haut et le plus connu du parc.