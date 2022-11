Québec : la descente du Saint-Laurent

Une passerelle surplombe la chute de Montmorency à 83 mètres de haut. Cela fait 32 mètres de plus que les chutes du Niagara. Ce jeudi matin, quelques touristes français ont eu le courage de s’y aventurer. Elle se trouve à quelques minutes à peine de la ville de Québec. Cette chute est le point de départ de notre voyage, en suivant le cours du Saint-Laurent jusqu’à l’embouchure. Le premier arrêt est Kamouraska. C’est un village situé sur la côte sud du Saint-Laurent, et sans doute l’un des plus beaux du Québec.