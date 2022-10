Québec, la ville inattendue

Sur ce continent, peu de villes ont un patrimoine aussi riche. Même les habitants de Montréal, la ville rivale, le reconnaissent de bonne foi. Et parmi tous les monuments, l'un d'entre eux attire particulièrement les regards : le Château Frontenac. Il a été construit il y a 130 ans pour héberger les voyageurs qui empruntaient le train dans la région. C'est aujourd'hui l'un des hôtels les plus photographiés au monde.