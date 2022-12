Randonnée sur la mer des nuages dans la vallée de Chamonix

Après trois heures d'effort, ils arrivent sur la crête du sommet de l'Aiguillette des Houches. Face à eux, ce que personne d'autre ne peut voir, les montagnes les plus majestueuses. Au pays du blanc, un moment d'émerveillement. C'est comme du coton à perte de vue. "Les fonds de vallées restent froids, et les hautes vallées restent plus chaudes. Et du coup, on a ce qu'on appelle une inversion de température. C'est ce qui crée cette espèce de mer de nuages", explique Vincent.