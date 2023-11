VIDÉO - (Re)découvrez le bois de Vincennes, une forêt aux multiples facettes aux portes de Paris

Le Bois de Vincennes est un lieu familier prisé par les Franciliens, mais paradoxalement méconnu. Derrière l'image bucolique se cache aussi une tout autre réalité. TF1 a exploré cet endroit avec ses différents acteurs, qui y travaillent et parfois y vivent.

La capitale française se trouve juste en lisière du Bois de Vincennes, comme on le voit dans le reportage de TF1 ci-dessus. C'est le plus grand terrain de jeux des Franciliens, avec ses 1000 hectares de prairies et de forêt. Un lieu familier, qui appartient à Paris et pourtant lui échappe.

Le plus haut donjon d'Europe

Son célèbre château, une forteresse médiévale, est dominé par le donjon le plus élevé d'Europe. L'emplacement était stratégique pour défendre la capitale, et profiter d'un beau terrain de chasse. Après la révolution, l'armée avait pris ses quartiers dans cette enceinte fortifiée.

Un zoo entièrement reconstruit récemment

Au zoo de Vincennes, les girafes raffolent des feuilles de tilleuls. Une fois par semaine, sauf en hiver, elles ont droit à cette petite friandise qui leur rappelle leur alimentation naturelle. Ce zoo public, inauguré en 1934, a été entièrement reconstruit il y a une dizaine d'années. On y trouve 180 espèces, présentées au plus près de leur milieu d'origine.

Chaque personne qui traverse le Bois de Vincennes s'enivre de son espace, et navigue dans son monde. Mais derrière cette image bucolique se cache une tout autre réalité. La garde républicaine qui patrouille au quotidien a pour mission d'aller au contact des prostituées et des personnes sans domicile fixes, installées ici depuis des années.

