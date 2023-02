Entre la Suisse et l'Italie, l'hospice du Grand-Saint-Bernard accueille les voyageurs depuis un millénaire

La pente est de plus en plus raide et les jambes sont de moins en moins solides. Mais ça y est, il apparaît. L'hospice du Grand-Saint-Bernard est un bâtiment millénaire, un immense refuge, fondé en 1050 très exactement. Les chanoines en charge du lieu gardent toujours un peu de soupe pour les retardataires. L’hospitalité y est une tradition. En 1000 ans, jamais la porte n’a été fermée à clé.

La suite du reportage est à retrouver dans la vidéo en tête de cet article.