VIDÉO - À la découverte des "Baous", trésors perchés de la Côte d'Azur

Direction un autre Baou. Dans une clairière, c'est un chef-d'œuvre naturel cette fois qu'il est possible d'admirer : le gros chêne du Baou de la Gaude. Avec ses huit mètres de circonférence et son âge vénérable, il aurait entre 350 et 500 ans. Le gros chêne occupe une place importante dans le cœur des habitants de la région.