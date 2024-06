Que choisiriez-vous pour une nuit insolite ? Un avion, une pyramide entièrement transparente ou bien un hangar rempli de caravanes pour faire le tour du monde sans bouger ? Le JT de TF1 a fait sa sélection dans l'est de la France.

Si vous cherchez une alternative à la tente ou au mobil-home, cette pyramide du Louvre version modèle réduit est l'hébergement qu'il vous faut. Cachée au cœur d'une forêt des Vosges, il vous en coûtera 130 euros pour une nuit. Qu'en pensent ceux qui l'ont testée ? Le JT de TF1 a tendu le micro à un couple qui a choisi ce cocon insolite. "C'est lumineux, j'imagine demain matin, le lever du soleil qui va arriver en pleine nature, ça va être trop agréable", se réjouit-il dans le reportage ci-dessus.

Autre choix, autre ambiance : pourquoi ne pas aussi rêver dans un ancien avion de ligne, juste à côté du cockpit ? Dans le parc "La ferme aventure" à la Chapelle-aux-Bois (Vosges), c'est possible, car ici le classique est interdit. On y trouve toutes sortes de façon de dormir. Denis Duchêne a eu l'idée de créer ce domaine il y a vingt ans, après avoir acquis une ferme en ruine et le terrain qui va avec. "Je me suis posé et je me suis mis à rêver. Je me suis dit : 'on ne va pas s'endormir sur une pierre'. J'ai fait une petite sieste et m'est venue l'idée de faire une pyramide", raconte-t-il. Dormir à la belle étoile, à l'abri des intempéries, c'est souvent l'apanage de ces régions boisées de l'est de la France.

Il suffit de faire comme si vous voyiez les Alpes et c'est parfait. Un couple d'Irlandais

C'est justement le pari de ces nouveaux hébergements : accueillir les touristes en toute saison et faire voyager en quelques pas. Un couple d'Irlandais s'est, lui, laissé séduire par un hôtel-camping atypique en Allemagne, où on ne sait pas vraiment où l'on est. Et pour cause, au milieu d'un hangar, à une heure de Strasbourg (Bas-Rhin), plusieurs caravanes d'occasion ont été rénovées pour symboliser à chaque fois une destination différente. Dans la première, tous les codes de la Suisse semblent respectés, sauf la vue. "C'est juste une question d'imagination. Il suffit de faire comme si vous voyiez les Alpes et c'est parfait", balaie d'un revers de main le couple en question.

Pour flâner comme à Hawaï ou devenir une star de Hollywood le temps d'une nuit, les clients dépensent en moyenne entre 50 et 80 euros, selon la saison. Un prix qui ravit tout le monde. "C'est très avantageux. Je pensais au début que c'était le prix par personne, mais c'est pour toute la famille", se félicite ainsi un père de famille venu d'Autriche. Résultat, l'établissement affiche quasi complet. D'autant que ces logements touristiques ne sont pas forcément plus chers que les classiques, pour un dépaysement garanti... à tous les coups.