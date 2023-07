REPORTAGE - Cap sur la Bretagne : à la découverte de la plage la plus à l'ouest de l'Hexagone

Eau bleu turquoise et sable fin, on aurait presque envie de sortir le ukulélé. Nous sommes bien au pays du Biniou, duo instrumental populaire, sur la plage la plus à l'ouest de Bretagne et de la France continentale, celle de Corsen. Cette crique permet de profiter des étendues de sable... à condition d'aimer l'eau fraîche : 19°C dans la mer, ce samedi 29 juillet. Pour se réchauffer, certains font de la plongée et en profitent pour pêcher. Araignées de mer, crabes, homards, les eaux de Corsen offre à manger à ceux qui n'ont pas peur de se mouiller.