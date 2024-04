REPORTAGE - Un grand bol d'air frais sur les plus belles routes d'Occitanie

C'est la fierté de toute une région. Le 13H de TF1 vous emmène en Occitanie pour découvrir les gorges de Galamus, de la Fou et de Gouleyrous.

Oubliez la discrétion, c'est en deux-roues que ce groupe d'amis traverse un profond canyon. Entre l'Aude et les Pyrénées-Orientales, voici les gorges de Galamus. À chaque virage, une découverte extraordinaire qui mérite bien une halte. Tout en bas, ces gorges cachent une autre surprise. Contre la falaise est perché un édifice, comme en équilibre : l'ermitage Saint-Antoine de Galamus.

Rafraîchissement garanti dans cet autre canyon. Constamment à l'ombre, celui-ci est presque oublié, fermé au public à cause d'un éboulement. À l'abandon depuis six ans, ces hommes ont accepté de nous conduire dans les gorges de la Fou, les plus fines du monde. Vues du ciel, elles sont à peine visibles, et l'intérieur est aussi étroit qu'une galerie souterraine.

En attendant la réouverture de ces gorges prévue dans trois ans, les touristes arpentent cet autre site bien plus accessible, près de Perpignan, les gorges de Gouleyrous aux eaux cristallines. Le site accueille 30.000 visiteurs chaque été, désireux de découvrir ces spectaculaires paysages minéraux creusés par les rivières.