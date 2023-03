REPORTAGE - Grandioses et mystérieux, le calme olympien des fjords de Norvège

Naturellement, nous commençons ce voyage à Bergen. Cette ville est cernée par sept fjords et entourée de sept montagnes, dont le mont Floyen. Pour une sortie scolaire au milieu des chèvres ou pour un footing au-dessus de la ville, vivre dehors fait partie de la culture norvégienne. Et que ce soleil ne vous trompe pas, Bergen est considérée comme la ville la plus pluvieuse d'Europe. Son cœur bat surtout sur le bord de l'eau et le bois y est toujours à la mode pour tout type de construction. Évidemment, dans la deuxième ville de Norvège, les habitants se déplacent plutôt en ferry en guise de métro.