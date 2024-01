REPORTAGE - Budapest, la ville aux deux visages

Budapest, capitale de la Hongrie, est la destination idéale pour un week-end. Et contrairement aux apparences, n'oubliez surtout pas votre maillot de bain !

C'est une ville aux deux visages ! Sur la rive droite du Danube, Buda, la capitale historique de l'ancien Royaume de Hongrie, surplombée par son château et sa citadelle. Sur l'autre rive, Pest, la plus active. C'est le quartier du Parlement, de l'académie de musique, et aussi des commerces. Dans la grande aile centrale, locaux et touristes se croisent. On y achète fruits, légumes, charcuteries et paprika, sous toutes les formes.

Un mélange d'influences culturelles et politiques

Budapest est un mélange d'influences culturelles et politiques, très attachée aux symboles. À l'image d'un parc où l'on se promène entre d'immenses statues à la gloire des héros communistes. Toutes se trouvaient au centre de la capitale jusqu'à la chute du régime en 1989. Elles ont été réunies sur place, pour se souvenir de l'histoire du pays. En longeant le Danube sur plusieurs dizaines de mètres, on trouve les paires de chaussures en fonte. Elles représentent les Juifs hongrois fusillés sur place pendant la Seconde Guerre mondiale.

Budapest n'a pas fini de livrer tous ses secrets, mais ce que l'on a découvert pendant ce week-end donne déjà tout son sens au surnom qu'on lui donne : "La perle du Danube".