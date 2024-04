Un week-end à Bourges, capitale européenne de la culture en 2028

Nous partons en direction d'une ville qui sera bientôt sous les feux des projecteurs. Bourges (Cher) sera la capitale européenne de la culture en 2028. Voici tous nos bons plans pour profiter de cette destination.

Contrairement aux apparences, nous sommes bien en ville, dans un quartier de Bourges soumis au règne de l'eau. La rivière s'appelle l'Yèvre. Ces canaux, c'est elle qui les irrigue et les transforme en d'innombrables petits affluents. En effet, ce sont 135 hectares divisés en parcelles privées et lopins, des jardins secrets.

Comme un chant des sirènes, les grandes orgues de la fameuse cathédrale nous ont extrait des marées, et nous ont plongé dans son architecture gothique, classée au patrimoine de l'Unesco. Pour cause, elle est située sur la route de Compostelle et possède une architecture rarissime.

Auprès de l'ancien chef étoilé, Thierry Finet, nous allons apprendre à préparer le suprême de poularde façon royale. Un cours dispensé à la villa Monin, du nom d'un célèbre sirop créé à Bourges en 1912.

Un plein de carburant et ça commence par un terrain militaire. Nous avons accès à un lieu discret, visitable sur demande. Témoins de l'industrie militaire de Bourges, 70 canons fabriqués par des anciens salariés de l'armement constituent un musée confidentiel.