VIDÉO - Suisse : la balade des manchots heureux du zoo de Bâle

Lorsqu'il fait moins de 10 degrés, les manchots du zoo de Bâle sont autorisés à faire une promenade au milieu des visiteurs du parc. Un moment insolite et une expérience unique à laquelle a assisté une équipe de TF1.

Une haie d'honneur pour les rois du zoo de Bâle. Privilège pour les 200 visiteurs du jour, ils se pressent à seulement quelques centimètres des manchots. "C'est quand même exceptionnel", s'enthousiasme une femme. Ces manchots royaux, originaires de l'hémisphère sud, sont de sortie pour leur promenade quotidienne d'une demi-heure, autorisée lorsqu'il fait moins de dix degrés. Le reste de l'année, ces oiseaux résident dans un enclos réfrigéré. "Bien souvent, on surveille la météo, et à chaque fois que c'est possible, on emmène nos petits-enfants", assure un grand-père.

"Ce bébé, on l'appelle Usain en référence à Usain Bolt, parce qu'il court le 100 mètres en moins de 10 minutes seulement", lance aux visiteurs Markus, aux petits soins avec les manchots depuis six ans. Rien n'échappe à ce soigneur animalier. "Je dois veiller sur les manchots, m'assurer qu'ils soient en sécurité et qu'ils s'amusent, mais parfois, je dois élever la voix", explique-t-il face à notre caméra, avant de hurler : "Ne touchez pas les manchots !".

Ces marches sont bénéfiques pour leur santé, mais aussi pour leurs amours : ils paradent pour trouver un partenaire à l'approche de la saison de reproduction.

Cette balade des manchots au zoo de Bâle est une institution, elle existe depuis les années 1950. Au-delà du divertissement, la promenade est surtout conçue pour sensibiliser les visiteurs à la sauvegarde des manchots royaux. Ils seraient encore 250.000 couples à vivre en Antarctique, mais l'espèce est menacée par le réchauffement climatique et la fonte des glaces.