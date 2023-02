REPORTAGE - Japon : à la découverte d'une nature sacrée

Un pays aux mille traditions. Les terres japonaises font l'objet de rituels peu connus en Occident. La nature à une place toute particulière dans la culture nippone. La mer, les montagnes, les arbres ont une valeur sacrée. C'est pour cette raison que nombre de traditions japonaises s'expriment au sein de paysages naturels préservés. Le 13H de TF1 vous fait découvrir dans le reportage en tête d'article des images inédites du nord du Japon.

Pour mieux comprendre la façon dont les Japonais conçoivent la nature, notre équipe est allée à la rencontre d'un maitre calligraphe. Sous le pinceau de maître Mitsefuji, chaque ligne est un art. Il utilise de l'encre et de l'écume pour raconter la mer sur une page blanche. Le sens des mots peut prendre des nuances différentes selon la manière de les écrire.

"Il faut faire travailler l'imagination. Par exemple quand on parle de la mer, je peux imaginer une grande, une très grande mer majestueuse, ou une mer très agitée. Et je n'ai pas besoin d'adjectif. L'intention que je mets dans l'écriture suffit ", explique l'artiste dans la vidéo en tête de l'article. En calligraphie, la mer agitée s'écrira différemment d'une mer calme et majestueuse, et cela, même si elles utilisent le même caractère et le même signe.