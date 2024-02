VIDÉO - Japon : le spectacle fascinant des "singes des neiges" barbotant dans les sources d'eau chaude

Connaissez-vous les singes des neiges ? On trouve ces macaques dans le parc national de Jigokudani, au Japon. Le JT de TF1 vous y emmène.

Nous ne sommes pas dans un spa, et pourtant, ces singes sont bel et bien en train de prendre un bon bain chaud, de se prélasser, et même de faire un brin de toilette. Nous sommes en pleine nature, au cœur des Alpes japonaises. Ces macaques viennent profiter des sources d'eau chaude, un spectacle fascinant.

"J'ai l'impression d'être dans un film de Walt Disney. Ce qui me surprend, c'est l'épouillage, la finesse des gestes, la simplicité, la précision, la concentration, et tout à coup, on change d'endroit", s'enthousiasme une touriste française. "C'est fabuleux de les voir vivre dans leur élément, poursuit une autre. On a écouté l'histoire, apparemment, ils viennent de là-haut, ils ont besoin de se ressourcer un petit peu parce qu'il fait très froid dans cette vallée".

À 850 mètres d'altitude, l'eau à 40 degrés provient d'une source naturelle. Mais ce bain, qu'on appelle "onsen" au Japon, a été construit il y a 70 ans pour les singes, car ils avaient pris l'habitude de se baigner dans ceux des hommes. "Le fondateur du parc a eu l'idée de protéger les singes et de faciliter la cohabitation avec les humains. Il a donc fait ce parc avec le bain thermal", explique un responsable des lieux. Dans ce parc national, les singes sont nourris tous les matins, mais vivent en totale liberté. Ce sont les touristes qui viennent les observer, ils ont l'interdiction de les nourrir, de les toucher, juste regarder et constater leur étonnante ressemblance avec nos comportements.

On estime à près de 200 le nombre de macaques japonais qui viennent se baigner tous les jours dans cette source d'eau chaude, ce qui permet aux scientifiques de les observer et de les étudier. Le onsen est un art de vivre au Japon, que semblent s'être complètement approprié aujourd'hui ces singes de la montagne.