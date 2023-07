REPORTAGE - "Je suis émue de tout" : cap sur l'incontournable île de Batz en Bretagne

Le flot des navettes ramène chaque jour en été 2500 visiteurs en moyenne. L’activité préférée des vacanciers, c’est la randonnée. Gaëlle, Fabien et leurs enfants se sont lancé un défi : grimper sur les rochers, mais aussi gravir le phare de Batz, le point culminant de l’île. La famille monte à toute vitesse 198 marches. D’en haut, l’île se dévoile dans son ensemble : près de quatre kilomètres de long et un kilomètre et demi de large.