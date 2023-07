REPORTAGE - Kazakhstan : la montagne aux mille visages et le mystère de la dune chantante

Il faut avaler des kilomètres de steppe casaque pour apercevoir les mille visages d'Altyn-Emel, l'un des plus grands parcs nationaux du Kazakhstan. On y trouve des vallées colorées, où s'élèvent des géants de pierre aux allures martiennes, des tourbillons de craie, et des reliefs noirs surplombant des eaux couleur azur. À quelques kilomètres de là, c'est un changement radical, un amas de sable se trouve entre steppe et montagne.