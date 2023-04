REPORTAGE - "Le village va mourir" : Étretat étouffe sous le poids du tourisme

Car sur la route aussi, la situation est difficile pour les habitants. Dès l'entrée de la ville, des kilomètres de bouchon ralentissent la circulation et il faut compter une heure pour se garer. Marc Gauthier, agent de surveillance de la voie publique, est là pour réguler le trafic, mais ce n'est pas toujours évident. "Ça fait un peu n'importe quoi", déplore-t-il. Des résidentes voient leur village se transformer à chaque arrivée massive de touriste, un cauchemar dans leur vie quotidienne. Car Étretat, qui compte 1200 habitants à l'année, accueille désormais plus de 7000 touristes par jour pendant l'été. "Les commerces de bouche sont en train de fermer parce que leurs clients ne peuvent plus se garer. Les jeunes ne peuvent plus s'installer, le village va mourir, on va devenir une carte postale sans intérêt", s'inquiète l'une d'elles. Et en effet, environ 400 habitants ont quitté la commune au cours des vingt dernières années.