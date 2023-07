REPORTAGE - Seychelles : plongée au cœur d'histoires mystérieuses avec les chasseurs d'épaves

L'Ennerdale est la plus belle épave des Seychelles. Il y a un demi-siècle, ce pétrolier de 216 mètres de long aurait percuté des rochers. À bord, il y avait 51 membres d'équipage. Nager au fond de la coque permet de se rendre compte de sa taille gigantesque. L'arrière est la partie la moins abîmée du navire. Le site est très peu visité car très difficile d'accès. L'avant a été pulvérisé, comme on peut le voir dans la vidéo en tête de cet article. Le navire a été coulé à l'aide d'explosifs.

Natacha Valentin connaît bien ce navire. Elle a plongé des dizaines de fois sur cette épave pour en comprendre les mystères.

Aujourd'hui, elle observe que L'Ennerdale connaît une seconde vie au fond de l'eau. "On sent qu'elle s'affaisse, qu'elle se dégrade et ça fait une protection pour la vie qui se développe dessus", rapporte-t-elle. Pour cette plongeuse, les épaves sont des musées vivants.