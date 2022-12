REPORTAGE - Siwa : cette oasis égyptienne hors norme, où l'eau et le sel coulent à flot

Le sel récolté est vendu dans tout le pays dans des industries comme le secteur agroalimentaire. Dans le village Siwa, un homme a décidé de valoriser le sel en créant des objets d'art. Un travail de précision. Mohamed Aïssa Abdallah a appris ces gestes à l'âge de dix ans : "J'ai hérité de ce savoir-faire aux côtés de mon père (...). Au fil du temps, je me suis perfectionné car c'est un métier que j'aime particulièrement."

Il n'est pas le seul passionné. Fatima Aïssa, 25 ans, vendeuse dans un magasin d'objets d'art, a même décidé ne pas se marier pour travailler le sel. Une exception dans le village. Une entorse aux coutumes qu'elle assume pleinement. "Par tradition, les femmes mariées ne peuvent pas travailler. Grâce à Dieu et à mon père, moi, je peux travailler avec tout le monde. Et je suis très fière de cela", confie-t-elle au micro de TF1. L'exploitation fait vivre plus d'un millier de personnes à Siwa.