REPORTAGE - Sur les traces des dinosaures en Angleterre

Des falaises qui nous transportent il y a 185 millions d'années. Imaginez, des dinosaures marins de dix mètres long et des dizaines d'espèces d'ammonites peuplaient les rives de ce que l'on appelle aujourd'hui la côte Jurassique en Angleterre. L'histoire de ces dinosaures est emprisonnée, parfois à portée de marteau, dans des roches. Avec son petit air de professeur Indiana Jones, Nigel Clarke, auteur et guide sur la côte Jurassique, s'est donné pour mission de la découvrir et de la transmettre.