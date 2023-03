VIDÉO - Cascade des Tufs : une promenade magique dans le Jura

Tendez l'oreille et écoutez la rivière. Chaque petite goutte, voici ce qui a modelé cette cascade sur dix mètres de haut. Éliane, Marcel et leurs amis marcheurs suivent le périple de l'eau sur ce sentier de randonnée. L'eau a façonné ce décor en amont de la cascade. La source de la Cuisance et la cascade sont séparées par 350 mètres. La randonnée devient sportive au cœur de la forêt, avec un dénivelé de 45°.