VIDÉO - "Il n'y a que des mobil-homes" : ces campings qui n'acceptent plus... les campeurs

Dans le sud de l’Ardèche, le domaine Sévenier et Spa, un établissement familial, a opté pour des chalets en bois tout confort. Ici non plus, il n’y a plus aucune place pour les tentes. Sur son site Internet, le domaine se présente comme un camping, mais la gérante reconnaît que le terme n’est plus tout à fait approprié. "Camping, forcément, ça parle à tout le monde, mais c’est vrai que le mot juste, c’est hôtellerie de plein air, parce qu’on a vraiment des services d’hôtellerie avec cette façon de vivre à l’extérieur à la mode camping", affirme Sophie Chalbet.