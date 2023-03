REPORTAGE - Cette petite poignée de Français qui habitent dans la baie du Mont-Saint-Michel

Pour comprendre le secret de cette terre, Alexis et Valentin nous font prendre de la hauteur. En quelques secondes, l'ULM atteint 200 mètres d'altitude et sous nos yeux, des kilomètres de champs rectilignes se dévoilent. Voilà 30.000 hectares de marais très fertiles, qui ne sont qu'une infime partie de la baie.

À l'extrême-ouest de la baie, on retrouve Inga Smyczynski, qui initie Melissa et Thierry au dessin sur plage. L'intensité des marées lui offre les heures nécessaires pour griffer un sable ni trop sec ni trop mouillé. Et après trois heures de travail, on peut apprécier une œuvre éphémère, vite rattrapée par les éléments.