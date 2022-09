VIDÉO - Chine : à la découverte de l'intrigante Macao

Vu du ciel, il est difficile de savoir où on atterrit. Au milieu de ses casinos, Macao ressemble à Las Vegas. Et avec ses canaux et ses gondoliers, elle ressemble aussi à Venise. Une petite place vous rappellera également Lisbonne. Macao est un petit territoire d'à peine 30 km² au sud de la Chine. Un ancien comptoir du Portugal, dont les saveurs parfument toujours les rues.