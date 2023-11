VIDÉO - Corée du Sud : les plongeuses hors du commun de l'île de Jeju

On les appelle les Haenyo, "femmes de la mer" en coréen. Ces plongeuses en apnée sont originaires de la province du Jeju-do, une île volcanique du sud de la Corée. Célèbres pour leur pratique de la pêche, ces femmes sont inscrites au patrimoine immatériel de l'UNESCO. "Je suis très fière d'être Haenyo. Cela a changé ma vie, cela m'a permis de gagner de l'argent, de devenir indépendante, alors qu'avant j'étais pauvre", affirme Myeongseo Gang, plongeuse de 81 ans, interrogée dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Les sirènes de Jeju plongent quinze jours par mois, quasiment toute l'année. Afin d'attraper les oursins et les poulpes, elles peuvent rester jusqu'à deux minutes sans respirer. Les Haenyo repoussent ainsi régulièrement leurs limites. "Cela ne m'a jamais traversé l'esprit de plonger avec elle. Je n'aime pas trop qu'elle y aille non plus, c'est dangereux à son âge. Mais les Haenyo n'en font qu'à leur tête, c'est dans leur habitude", déclare Young-Seok Lee, au sujet de sa femme.