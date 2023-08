VIDÉO - Croisières : 8500 passagers, 11 restaurants... Les chiffres fous des méga-paquebots

Aussi long que la Tour Eiffel, plus haut qu’un immeuble de 20 étages. Baptisé en 2020, le Costa Smeralda est l’un des plus imposants géants des mers de Méditerranée. Quatre piscines, un terrain de sport, onze restaurants, et de quoi tenir jusqu’au bout de la nuit. Bien plus qu’un moyen de transport, c’est une petite ville de 8000 habitants.