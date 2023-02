VIDÉO - De surprises en surprises dans les Vosges

Il faut ainsi une heure d’efforts pour rejoindre l’auberge du gazon du Faing, totalement perdu en pleine nature. C’est une ancienne ferme centenaire devenue une auberge incontournable. L’histoire continue grâce à Pierre et Tania. Ils ont moins de 30 ans, mais ils n’ont pas hésité à reprendre cet endroit il y a un an. "Les gens sont agréables et l’ambiance est bonne", confie Tania.