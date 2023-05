REPORTAGE - Italie : Vietri Sul Mare, LA ville de la céramique

Accrochés à la roche, les villages de la côte amalfitaine disposent d'un magnifique paysage, avec vue plongeante sur la mer. Mais Vietri sul Mare se distingue de ses voisins. Tout, ici, est en céramique : carreaux et assiettes incrustés sur les murs, numéros de maison, pots de fleurs, jardinières, jusqu’aux bancs publics. "Mon pays, selon moi, c'est vraiment le plus beau du monde, s'exclame un habitant interrogé par TF1 dans le reportage ci-dessus. D'ailleurs, dans nos maisons, tout est en céramique, du sol au plafond, partout où on peut en mettre".

Les 7.500 habitants de la commune ressentent la même fierté, et la partagent largement sur les réseaux sociaux. Photogénique à souhait, Vietri sul Mare a gagné ses galons à l’international, notamment grâce au vaste escalier qui serpente au cœur du village, et où les touristes viennent s’offrir un bain de couleur.