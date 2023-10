VIDÉO - Nouvelle-Zélande : plongée avec les dauphins joueurs de la baie de Kaikoura

Cette espèce, ce sont des dauphins obscurs. Gris sur le dessus, ventres blancs, ils font partie des trois espèces qui vivent ici. La journée, ils sont très sociables et joueurs. On le découvre en plongeant dans une eau glacée, à peine 10°C. Il y a des techniques pour essayer d'attirer les dauphins : faire du bruit, crier et essayer de nager comme eux. Aussitôt que ces techniques sont employées, l'un d'entre nous en frôle.