REPORTAGE - Palais, manoirs, hôtels d'exception... Les joyaux de la côte basque

Ce sont des folies architecturales que les Basques ont fini par adopter. Des infidélités aux traditionnelles maisons rouges et blanches qui nous offrent des panoramas exceptionnels le long de la côte. Notre périple débute sur la route de la Corniche et met le cap sur le monument le plus insolite du littoral. Tout près de la frontière espagnole, un château médiéval trône entre les Pyrénées et l'Atlantique. Détrompez-vous, l'édifice ne date pas du Moyen Âge, mais du XIXe siècle. Un château construit pour Antoine d'Abadie, scientifique explorateur aux multiples facettes, dont la dernière folie sera d'imaginer ce monument à son image. Imaginait-il que son château laboratoire deviendrait une attraction touristique, avec plus de 50.000 visiteurs par an ?