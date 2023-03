REPORTAGE - Égine, le charme des îles grecques sans la foule

Mykonos, Crète, Santorin... Des îles plébiscitées par les touristes et surfréquentées l'été. Le gouvernement grec veut encourager les visiteurs à découvrir d'autres sites plus préservés, presque secrets, à l'image d'Égine, l'île la plus proche d’Athènes. Des barques alignées, et des ruelles paisibles qui contrastent avec les tavernes animées. "Il y a un peu de tout, il y a la montagne, la mer, les plages...", détaille une touriste française séduite. L'île est-elle prête à accueillir davantage de visiteurs ? Les habitants ne sont pas contre : "On n'a pas d'industrie, on a que le tourisme. Bienvenue aux touristes !", s'entousiasme un commerçant.