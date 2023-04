REPORTAGE - Bienvenue à l'Alta Murgia, au cœur des steppes sauvages italiennes

Après avoir traversé une quinzaine de kilomètres de plaines qui se ressemblent, nous découvrons, avec les cavaliers, un étonnant changement de relief. Le Pulo di Altamura, un affaissement dans le calcaire, avec 90 mètres de profondeur et près de deux kilomètres de circonférence. L'histoire d'Alta Murgia se lit dans ces sédiments. À 20 kilomètres de là, la carrière de Pontrelli est encore plus surprenante. En 1999, deux géologues explorent cette carrière en quête de pétrole et trouvent bien mieux : l'une des plus fortes concentrations d'empreintes de dinosaures au monde.