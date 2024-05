REPORTAGE - La montagne, l'autre perle de Tahiti

Tahiti ne se résume pas à un lagon de rêve. Le 20H de TF1 vous invite à explorer une autre facette de l'île : ses montagnes. Des paysages moins connus, mais tout aussi paradisiaque.

Le lagon est sans doute l'image que vous en aviez de Tahiti. Un décor dégradé de bleu infini, mais la Polynésie, c'est aussi le vert, celui de la montagne, de la végétation qui enveloppe des cascades vertigineuses et des rivières cachées. Un paysage qui sait garder ses secrets, et où la brume, bien souvent, vient coiffer les sommets.

Nous partons découvrir ces montagnes formées, il y a des millions d'années, par l'éruption de volcans avec un groupe de randonneurs, encadré par deux guides. Le port du casque est obligatoire, car l'exploration se fera en surface, mais aussi sous la terre.

L'anguille géante, animal sacré

La végétation est dense, mais sur la première partie, pas de danger particulier ce jour-là. Les paysages évoluent constamment sous l'effet des pluies tropicales.

Nous entrons dans le territoire d'un animal sacré. Il se cache au fond de la rivière. Il s'agit d'une anguille géante. Certaines peuvent mesurer plus d'un mètre. Elles sont les gardiennes d'un lieu sidérant. À gauche de la cascade se trouve une grotte sombre. C'est l'entrée d'un lava tube, un tunnel formé par des coulées de lave il y a 800.000 ans. Les cours d'eau serpentent sous la montagne. Ils nous offrent des passages plus ou moins praticables. Plus loin, des champignons habillent la paroi d'une robe dorée. Il est encore plus étonnant de constater que des stalactites d'un autre genre se forment au plafond.

Ses paysages sont en train de changer. L'arrivée des Occidentaux au XVIIIe siècle a fait évoluer la végétation, et certains s'en inquiètent. Sur les pentes du mont Marau, certaines plantes sont aujourd'hui en danger. En cause notamment le tulipier du Gabon, et surtout le miconia avec ses longues feuilles opaques qui font barrage au soleil. Des actions sont menées pour enrayer ce dépérissement. Un champignon a été introduit pour ronger ses feuilles et frayer un passage au soleil. Il faudra du temps pour mesurer l'efficacité et permettre à Tahiti et Moorea, sa voisine au loin, de préserver leur biodiversité et la magie de leur décor. Retrouvez l'intégralité du reportage dans la vidéo en tête de cet article.