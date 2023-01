REPORTAGE - Week-end à Istanbul : voyage entre deux mondes

Pour mieux découvrir Istanbul, il faut embarquer dans le petit ferry stambouliote. Son capitaine explique la géographie unique de la ville : tout droit, au nord, c'est la Russie, à gauche, c'est l'Europe, à droite, c'est l'Asie, et derrière, c'est l'Afrique. Pour lui, Istanbul est le centre du monde. Plus grande ville et métropole de Turquie, elle est la préfecture de la province d'Istanbul. Quatre zones historiques sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1985. Des merveilles à découvrir dans le reportage en tête de cet article.