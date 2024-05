VIDÉO - Week-end à Dinan, une cité bretonne préservée du temps

TF1 vous invite en week-end à Dinan, dans les Côtes-d'Armor. Une ville qui a préservé son vieux centre et ses célèbres maisons à pans de bois. Entre son fleuve et son château, une histoire très riche est encore perceptible.

Ses remparts, son château médiéval et ses maisons à pans de bois, Dinan est une ville hors du temps. Nichée au cœur de la Bretagne, elle vit sur deux niveaux. En hauteur : sa cité marchande, et en contrebas : son charmant port fluvial.

Trottinette sur l'eau

Commençons notre week-end sur l'eau, plus précisément sur la Rance. Cette rivière traverse la ville de Dinan et nous offre de très beaux paysages, notamment depuis cette "trottinette électrique" sur l'eau, une sorte de paddle en plus large. On peut expérimenter ce véhicule à seulement cinq minutes de la ville. Comptez 45 euros la demi-heure pour deux trottinettes.

Archéologie expérimentale

Prenons de la hauteur, 125 mètres plus haut. Perché presque au sommet de la ville, sur la tour de l'Horloge, on contemple toute la ville à 360 degrés. C'est un beffroi, donc une horloge de ville à usage séculier et non religieux, un privilège au Moyen Âge qui l'a vu naître, au XVᵉ siècle. Et pour le premier incontournable de notre week-end, on reste dans l'Histoire : le château de Dinan où on peut profiter d'une archéologie expérimentale. Des reproductions des armures d'époque permettent aux visiteurs de se glisser pour quelques minutes dans la peau d'un chevalier.

Dernière balade, à mobylette s'il vous plaît ! Guillaume propose des sorties autour de la Vallée de la Rance. Pour 100 euros à deux, parcourez quinze kilomètres. La promenade se termine dans l'un des plus beaux villages breton à Saint-Suliac.

Retrouvez l'intégralité de notre weekend à Dinan dans la vidéo en tête de cet article.