Rhin : aller au travail à la nage

En Suisse, il n'y a pas d'interdiction de baignade dans le Rhin, contrairement à la France. Il suffit d'avoir son wickelFisch. Ce sac étanche sert de bouée. Et on y met ses vêtements. La traversée complète de la ville de Bâle se fait sur trois kilomètres. Et malgré le trafic fluvial, il y a peu d'accidents. Ceci dit, la descente du Rhin est plutôt destinée aux nageurs en forme.