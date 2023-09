VIDÉO - Royaume-Uni : la jetée de Brighton, un "pier" pas comme les autres

Après leur développement au début du XXème siècle, les jetées continuent à attirer dans l'après-guerre. Mais les années 70 sont plus difficiles. Ces structures coûtent cher et se dégradent vite. Pour continuer à attirer, Brighton mise sur l'amusement. Au bout de la jetée, une véritable fête foraine sur l'eau séduit les jeunes. Et certains Britanniques le prouvent, il n'y a pas d'âge pour se jeter à l'eau.