Sainte-Agnès, un belvédère sur la Méditerranée

À plus de 800 mètres d'altitude, perché juste au-dessus de Menton, le petit village de Sainte-Agnès est le but que s'est fixé aujourd'hui ce groupe d'amis. À l'arrivée, le panorama en vaut le coup d'œil. Dans les ruelles pavées de ce village médiéval, les maisons sont comme blotties les unes contre les autres. C'est l'une des choses qui a séduit Frédéric quand il est arrivé il y a plus de 30 ans. Sainte-Agnès s'est construite petit à petit au XIVe siècle au pied d'un château fort abandonné.