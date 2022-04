Saorge, village médiéval aux portes du Mercantour

Accroché aux pentes abruptes de la montagne, Saorge (Alpes-Maritimes) est l’un des plus beaux villages de la vallée de la Roya. Une petite cité médiévale, faite de ruelles étroites et de passages voûtés. Véronique s’y est installée il y a 33 ans, sur un coup de cœur. "Je l’aime beaucoup. On s’y sent bien", confie-t-elle.