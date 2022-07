Se baigner à cheval : un moyen de découvrir la Corse autrement

Arrivés sur la plage, les cavaliers troquent bottes et pantalons pour un simple maillot de bain. Et c'est parti pour une baignade à dos du cheval dans les eaux turquoise de Giulia-Julia à Porto Vecchio, avec une étonnante sensation de sentir l'animal nager entre ses jambes. Cette randonnée insolite n'est pas réservée aux cavaliers confirmés. Ouverte à tous, elle permet, chaque matin, de découvrir autrement l'une des plus belles régions de Corse.