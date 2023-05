VIDÉO - Serres royales de Laeken : un jardin extraordinaire à Bruxelles

Pour mettre en musique le spectacle, il y a Jean-Yves André, le régisseur des serres. Pour lui, la période est cruciale, le lieu est ouvert au public pendant seulement trois semaines, c'est la durée de vie maximum de la plupart des fleurs du domaine. Il nous emmène vers l'endroit le plus impressionnant, une serre gigantesque. Un bâtiment de verre et d'acier construit à la même période que la tour Eiffel. Le roi Léopold II était passionné de botanique et de voyage, c'est lui qui a désiré ces serres.