Sicile : les secrets des îles cachées

Pas question de manquer le départ. La traversée n'est possible que deux fois par jour. Cap au nord de la Sicile, vers les îles les plus à l'ouest de l'archipel des éoliennes. Nous accostons à Filicudi, un confetti de neuf kilomètres carrés, articulés autour de trois volcans éteints. Juzi et Ninu font partie de ces rares habitants. Ils sont moins de 200.