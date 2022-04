Splendeur des châteaux des bords de Loire

Des forteresses médiévales aux joyaux de la Renaissance, la vallée de la Loire fait voyager dans le temps. Antoine Puentes est guide à Azay-le-Rideau. Le monument, son parc de huit hectares et son miroir d'eau n'ont aucun secret pour lui. Et si la vie de château vous fait rêver, mieux vaut avoir une âme d'aventurier. Entre les entretiens et la restauration, la vie de châtelain ne s'arrête jamais. C'est le quotidien de Pierre-Alexandre Mouveau. Le château de Bridoré appartient à sa famille depuis plus de 200 ans. Grâce à ce patrimoine et à son histoire, la vallée de la Loire rayonne dans le monde entier.